Sarà ancora una volta la boxe ad animare il palazzetto dello sport "Alberto Mura" di Porto Torres. L'appuntamento è per il 1 e il 2 aprile quando andrà in scena la seconda edizione della SE.SA. Boxing Night. L'associazione sportiva dilettantistica SE.SA. Boxing Group Porto Torres per l'edizione 2023, che si tiene dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, ha voluto presentare al pubblico di casa un cartellone ricchissimo strutturato grazie anche alla collaborazione organizzativa della Nord Ovest Academy Boxe di Sassari.

Il primo aprile si terranno le fasi regionali del campionato italiano Junior e School Boy (13-16 anni) e diversi incontri valevoli per il torneo interregionale Sardegna-Piemonte che vedrà impegnati anche giovani pugili di casa.

Nella riunione di boxe olimpica IBA incroceranno i guantoni i migliori ragazzi isolani che grazie ai loro match avranno la possibilità di accedere ai campionati nazionali di categoria, in programma a Mondovì in Piemonte. Per lo spazio dedicato ai professionisti, il primo giorno della manifestazione saliranno sul ring di Porto Torres Samuele Canu della N.O. Academy e Gianluca Valente della Asd Sauli Boxe per i pesi piuma sulle sei riprese da 3 minuti.

Il giorno 2 aprile è previsto il primo Criterium giovanile 2023 dedicato alla fascia di età 5-12 anni. In questa giornata società provenienti da tutta la Sardegna si dedicheranno ad attività ludico-sportive come il salto della funicella, shadow boxing e corpo libero. Per quanto riguarda i pugili professionisti sarà la volta di Claudiu Lucatus Sorin delle Asd Corner Gym Oristano contro Luigi Mantegna Asd Ring Ciociaro, l'incontro dei due pesi welter si terrà sulla distanza 6x3. La due giorni di boxe verrà trasmessa in diretta streaming su Directa sport.

