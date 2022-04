L’Atletico Narcao saluta la Promozione con una vittoria. Finisce 5-3 il derby contro il Cortoghiana, anticipo della 26ª e ultima giornata del girone A. Il primo tempo è terminato 4-1. Per i padroni di casa a segno Pistis, Pessiu, Medda e Manca, per gli ospiti Iesi. Nella ripresa, quinta rete di Binozzi, poi accorciano Onnis e Iesu. Il Narcao di Medda i punti in classifica sono 13. Il Cortoghiana ne ha 32.

Nel girone B, nell’anticipo della 25ª giornata il Fonni stende (4-2) l’Arborea. Nonne con una doppietta porta avanti il Fonni. L’Arborea raggiunge il pari con Capraro e Usai. Nel finale la chiudono Sorighe e Puddu. Fonni che sale a quota 40 mentre i gialloblù restano a 42 punti, in quarta posizione.

Un anticipo anche nel girone C, sempre valido per la 25ª giornata. Netto successo (5-2) del Luogosanto contro la Lanteri.

Nel campionato di Prima categoria (girone C), nell’anticipo della penultima giornata il Barisardo travolge (9-0) il Cardedu. La neopromossa non fa sconti e sale a 70 punti. Il Cardedu al momento occupa la quinta posizione in compagnia dell’Ovodda con 36 punti.

