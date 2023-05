Sport, il tennis in questo caso, nell'accezione più pura del termine. Quello del divertirsi, dello stare bene e del giocare, includendo tutti.

Si è svolta nei giorni scorsi la prima edizione del Marina Residence Tennis Day, che ha visto sui campi del Centro sportivo di Quartu Sant'Elena la partecipazione di sei atleti della Polisportiva Olimpia onlus di Cagliari.

Alla presenza del presidente Giorgio Tore e del vice Savino Pistis, il maestro Andrea e l'appassionato Marco Aretino hanno creato un percorso, dalle prime basi uguali per tutti alle pratiche individuali più idonee per il singolo atleta, insegnando e, al tempo stesso, facendo divertire i loro ospiti.

A fine percorso, le sfide contro Marco Meloni, disponibile sostenitore del circolo.

© Riproduzione riservata