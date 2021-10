Il primo derby della stagione se lo aggiudica il Cus Cagliari che ieri ha battuto l’HT Sardegna 3-2 con un corto all’ultimo minuto. Ma la seconda giornata della Serie A1 maschile di hockey su prato regala due vittorie in trasferta, opera dell’Amsicora, 2-0 sull’Adige, e della Ferrini, 4-3 sulla Lazio. Il rinvio. Rimane vuota la casella del match Juvenilia Uras-Butterfly Roma, rinviato per la cancellazione del volo in partenza stasera da Cagliari per Fiumicino. La squadra romana non ha trovato altre soluzioni e nella tarda serata di venerdì il Settore Agonistico Nazionale ha disposto il rinvio.

Il derby, quindi, è del Cus Cagliari. Due volte in vantaggio, prima con Gadelkarim, poi Ortu, due volte è stato ripreso. L’HT Sardegna ha pareggiato con il nigeriano Tosin e con Senis. Entrambe le squadre hanno cercato la vittoria, ma ha fatto difetto la precisione. Sinchè una mischia su corto, quasi allo scadere è stata risolta da Porru.

Super Ferrini, Amsicora ok. Come sabato scorso a Pisa la Ferrini ha vinto con un corto di Ojeda all’ultimo secondo. Stavolta, contro la Lazio, nei minuti finali ha rimontato lo svantaggio dopo essere andata sotto a tre minuti dalla fine. Rete iniziale cagliaritana con Rodriguez, poi il sorpasso dei romani e il pari di Sulanas. A tre minuti dalla fine nuovo vantaggio romano, ed ha questo punto scatta il “metodo Ojeda”. Prima serve l’assist a Palmas per il 3-3 e all’ultimo secondo segna su corto la rete della vittoria.

Esordio vittorioso dell’Amsicora, che a Mori ha battuto l’Adige 2-0. Non una partita complicata, subito sbloccata da Giustini su corto. Pochi rischi, controllo assoluto, buoni ritmi, sinchè la squadra di Tisera e Giuliani decide di mettere la vittoria in cassaforte con una rete di Davide Giuliani dopo due conclusioni ribattute.

CLASSIFICHE

2ª Giornata

Girone A: Tevere 6, Cus Cagliari, Bra, Bonomi, Cus Padova e HT Bologna 3, HT Sardegna, Juvenilia Uras e Butterfly 0.

Girone B: Ferrini e Città del Tricolore 6, Valchisone 4, Amsicora e Lazio 3, Cus Pisa 1, Bondeno, HC Roma e Adige 0.

