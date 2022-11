Con sette vittorie in sette partite Sarroch prosegue la propria marcia in testa alla classifica di Serie B. Nell'ultimo turno è arrivato un altro successo in tre set nel derby contro la Stella Azzurra di Sestu, ultima con 0 punti. Buono anche l'avvio di stagione del Cus Cagliari, che in casa si conferma insuperabile con il successo per 3-0 sull'Amin 21K Roma 7.

B1 femmminile. Secondo successo in campionato per la San Paolo, che ha battuto al tie-break la Robosystem al termine di una gara infinita. Ancora sconfitta, invece, Capo d'Orso, battuta in casa 3-1 dal Progetto Valtellina Volley.

B2 femminile. L'Alfieri ha perso 3-1 lo scontro diretto contro Transport Ripalta e dopo un buon avvio di campionato perde un po' di terreno dalla vetta. Sconfitta interna anche per Garibaldi La Maddalena contro Gorla Volley, che si è imposta per 3-1. In casa, invece, La Smeralda Ossi ha conquistato il terzo successo stagionale per 3-1 contro Visette Settimo Milanese.

