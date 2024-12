Come annunciato, il Carbonia si è potenziato sul mercato di dicembre per cercare di risalire la china di una classifica di Eccellenza preoccupante. Alla corte dell'allenatore Diego Mingioni è così arrivato l'argentino Tomás Pavone, attaccante classe 1990: il settore giovanile l'ha esercitato all'Estudiantes de la Plata, poi River Plate, e ha giocato in vari club argentini di Serie B e C, quindi nella Serie A venezuelana, poi esperienze in ⁠Svizzera e in Italia (anche Iglesias).

Fra i minerari anche il portiere Enrico Galasso, classe 1993. Ha maturato esperienze dal Porto Corallo al Tortolì, poi Muravera, Ferrini, Castiadas e la scorsa stagione a Monastir.

© Riproduzione riservata