Al Barletta il primo round della sfida di semifinale di Coppa Italia Eccellenza contro l'Ossese. I pugliesi al San Sabino di Canosa s'impongono per 3-1. Vittoria meritata per i biancorossi, trascinati dal proprio numeroso pubblico. L'Ossese non ha certo demeritato e ha lottato con ardore, peraltro falcidiata da assenze importanti. Il Barletta si è portato in vantaggio al 28' del primo tempo con Lavopa. Il raddoppio al 45' con un bel colpo di tacco del suo uomo più pericoloso: il centravanti Pignataro. Che nel secondo tempo (8') triplica di testa. I pugliesi calano alla distanza ed esce fuori l'Ossese, che sigla l'importantissimo 1-3 al 45' con un bel diagonale del bomber Chelo, oggi il migliore dei suoi. Una rete che tiene a galla i bianconeri per la sfida del ritorno: tra sette giorni esatti al Walter Frau. All'Ossese, per qualificarsi per la finalissima di Firenze, occorrerà la partita perfetta. Attesi 200 tifosi ospiti. Un altro momento storico per la città di Ossi.



