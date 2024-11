Nell’ultima stagione la sezione Aia di Cagliari ha aggiunto 96 nuovi arbitri, ora punta a fare ancora meglio. Sono aperte le iscrizioni per il corso gratuito per formare direttori di gara dai 14 ai 40 anni, con l’obiettivo di raggiungere almeno un centinaio di fischietti da inserire nel proprio organico.

A promuoverlo la sezione del capoluogo, il cui presidente è Andrea Melis e che vanta uno dei due arbitri sardi in organico nella Can, il cagliaritano Giuseppe Collu che proprio oggi ha diretto Bologna-Lecce in Serie A (l’altro isolano è Antonio Giua, della sezione di Olbia, poi presenti degli assistenti). Il corso si compone di 16 lezioni, il mercoledì e il venerdì in presenza nella sede della sezione in via Sonnino 37 a Cagliari.

Dà la possibilità di ricevere crediti scolastici e Pcto, un rimborso spese per ogni gara diretta, una divisa ufficiale dell’Aia e la tessera federale che consente l’accesso gratuito alle manifestazioni organizzate dalla Figc. In aggiunta, è disponibile un polo atletico dove gli arbitri si possono allenare gratuitamente seguiti da un preparatore. E, dai 14 ai 19 anni, è possibile il doppio tesseramento arbitro-giocatore.

