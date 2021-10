Grave lutto nel mondo degli sport equestri sardi. E' morto il sassarese Gianni Mura. Era il decano dei cavalieri dell'Endurance, classe 1948. Ancora in attività e capace di vincere ancora, l'ultima volta un mese fa ad Arborea nella 100km open durante il festival internazionale dell'Endurance. Cavaliere indomito, capace persino di salire in sella con un braccio o una gamba ingessati, Gianni Mura è stato un maestro per molti cavalieri e amazzoni che si sono cimentati nelle gare di fondo col cavallo.

Il cavaliere sassarese aveva iniziato tardi. A 40 anni ha cominciato a saltare gli ostacoli poi è passato all'equitazione di campagna, il corss, quindi il Trec e infine si è fatto conquistare dalla disciplina dell'endurance, gare di resistenza dove le distanze vanno dai 30 km a 90km e anche 120 km da fare ad andatura sostenuta lungo percorsi sterrati, spesso attraverso paesaggi mozzafiato, ma sempre rispettando la salute del cavallo, che viene monitorato diverse volte dai veterinari durante la gara.

Allievi e allieve non solo dell'Endurance Team Sardegna lo ricordano con parole d'affetto e riconoscenza per quello che ha insegnato, chiamandolo giustamente “maestro”.

