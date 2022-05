Stamattina all'ospedale di Olbia è morto Guido Cherchi, ex valoroso mediano, conosciutissimo nell'ambiente calcistico sardo. Nato a Benetutti, avanti ieri aveva compiuto 58 anni. Soffriva da tempo di malattie polmonari, probabilmente legate ai suoi anni di attività nelle cave del territorio. A lui sono legati gli anni migliori del calcio ozierese, quelli della Serie D degli Anni Ottanta, quando i canarini erano allenati dai mitici Barore Demontis e Alì Fogli, che hanno forgiato una generazione di atleti locali di gran livello, come Solinas, Volpe, Zappareddu, Iacomino, Oggiano e Riu. Solo per citare alcuni nomi. Ma la cerniera di quel gran centrocampo era assicurata da Guido Cherchi, fisico imponente, corsa, tiro potente e buona tecnica. Sempre al servizio dei compagni, in ogni zona del campo. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato attonito tutto il Goceano e il Logudoro (e non solo), dove Guido Cherchi era calciatore e persona stimatissima. Oltre all'Ozierese, tra le altre, l'ex mediano ha militato nel Buddusò e Benetutti. Lavorava come vigile del fuoco a Olbia. Lascia sua moglie e una figlia: Luisa di 15 anni.



