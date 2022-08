La seconda edizione del Torneo Smeraldo, Open di tennis disputato sui campi del Tc Arzachena ha visto le vittorie di Roberto Miceli e Carola Cavelli.

Il romano (1326 Atp), favorito della vigilia, ha battuto con un doppio 6-4 in finale l'italo-argentino Nicolas Bianchi, numero 3 del seeding. In semifinale, Miceli ha battuto 6-1, 6-4 la testa di serie numero 4 Nicola Porcu (Tc Cagliari), mentre Bianchi ha regolato 6-1, 6-0 il 7 Luigi Corrias (Tc Moneta).

Il tabellone di Terza categoria ha visto Giovanni Muggiolu battere Luigi Fornaciari 3-6, 6-3, 10-8, mentre quello di Quarta è andato a Raffaele Seiello (Ct Santa Teresa), che l'ha spuntata su Michele De Carli 2-6, 6-4, 10-7.

L'Open femminile non ha visto teste di serie arrivare in semifinale. Cavelli ha messo in fila tre portacolori del Tc Cagliari: 2-6, 6-4, 6-4 la testa di serie numero 2 Barbara Dessolis nei quarti, 7-5, 6-1 Beatrice Zucca in semifinale e 6-4, 1-6, 7-6(2) Marcella Dessolis. Marcella aveva esordito superando 6-4, 7-5 Chiara Aprili negli ottavi di finale, per poi eliminare 6-2, 2-6, 6-1 la numero 1 Valentina Lia nei quarti e 6-0, 6-4 la compagna di circolo Candela Bugnon 6-0, 6-4 in semifinale.

Il titolo di Terza è andato a Sofia Ferraris, 6-3, 6-4 su Aurora Deidda (Milano 26), mentre la finale di quarta ha visto Teresa Caini spuntarla su Eleonora Bazzoni (Tc Porto Torres) 5-7, 6-2, 10-6.

