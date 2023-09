Il settimo round della serie internazionale Extreme E, riservata ai Suv elettrici, sbarcata di nuovo nell’Area Addestrativa dell’Esercito di Capo Teulada per un altro doppio Island X Prix va all’Acciona Sainz guidata da Laia Sainz e Mattias Ekstrom.

La gara, co-organizzata dall’Automobile Club d’Italia con il supporto della Regione Sardegna, è stata dominata dai leader del campionato, che hanno prima vinto le due manche di qualifica e si sono imposti nella finalissima (davanti all'Abt Cupra, che ha interrotto così un periodo povero di gioie, e al Veloce Racing), portando così a 18 le lunghezze di vantaggio sul team Rosberg X Racing e a 26 quelle su Veloce, terzo.

La finale si è aperta con l’ottima partenza di Ekstrom del Team Acciona, che ha strappato la leadership a Scheider (Carl Cox Motorsport), poi costretto al ritiro con Lia Black al volante. Veloce ha dovuto fare i conti con un guasto ai tergicristalli e una penalità, ma ha chiuso terzo davanti al Team Rosberg, condizionato da problemi tecnici. Secondo l'Abt Cupra di Sebastien Loeb e Klara Andersson.

«È stata la giornata perfetta. Non capita spesso di vivere una gara simile, perché in questa serie può sempre accadere di tutto. In finale la partenza di Mattias è stata molto efficace ed entrambi siamo stati molto bravi in qualifica. Abbiamo fatto un grande lavoro e siamo molto contenti, ma al contempo siamo focalizzati su domani. Vogliamo vincere il Campionato e continueremo a lottare per questo», ha commentato Sainz.

«Credo sia stata davvero una bella giornata. Ieri avevamo sentito un buon feeling col tracciato asciutto, oggi è stato lo stesso sull’umido. Avevamo un buon set-up, una buona strategia e abbiamo disputato due qualifiche positive. Credo che la chiave del successo sia stata la prima curva dopo la partenza, mi sono spostato verso l’esterno e son passato dalla quarta alla prima posizione e ho avuto campo libero. Poi Laia ha guidato in maniera pulita e senza commettere errori. Un grande lavoro di squadra», ha concluso Ekstrom.

Nella Redempion Race, un cappottamento ha subito costretto al ritiro la McLaren di Tamara Molinaro. Il team medico ha appurato che la pilota della serie subentrata a Emma Gilmour dopo l’incidente di ieri, non avesse danni apparenti, ma l’italiana è stata comunque trasferita al centro medico per i controlli precauzionali. Ritiro nelle prime fasi della gara anche per X44 Vida Carbon Racing. La classifica ha premiato il Team a Andretti Altawkilat, che ha preceduto Il Janson Button Extreme E e gli americani di Hummer.

E oggi si replica, con un’altra intensa gara che prevede la Qualifica1 alle 9.30 e la Qualifica2 alle 12.55, due manche che decreteranno gli accessi alla Redempion Race (16.10), a cui parteciperanno gli ultimi cinque equipaggi, e alla Finale (16.30), in cui gli equipaggi che avranno siglato i cinque migliori tempi si contenderanno la vittoria finale.

