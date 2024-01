A un passo dall'impresa. La Techfind Selargius accarezza per quasi 40 minuti il sogno di mandare al tappeto San Giovanni Valdarno, co-capolista della Serie A2 Femminile di basket, ma nel finale le toscane risorgono grazie alla difesa e portano a casa la 14esima affermazione consecutiva (54-52).

Il rammarico per una vittoria sfumata negli ultimi 120 secondi di gara non mina comunque le certezze del San Salvatore, capace di condurre per larghi tratti (anche con margini in doppia cifra) contro un'avversaria costruita col chiaro intento di tornare in Serie A1.

La gara. La Techfind approccia la sfida senza timori reverenziali e conduce fin dai primi possessi. Le ospiti soffrono nella metà campo difensiva e schierano una zona punita da Pandori per il 19-15. La prima sirena suona dopo un capolavoro nell'uno contro uno centrale di capitan Ceccarelli che spedisce il San Salvatore sul +6 (21-15).

Nel secondo quarto gli spazi in contropiede esaltano l'estro di Granzotto, che mette in ritmo le compagne e propizia il canestro del massimo vantaggio sul 27-15. San Giovanni Valdarno sbanda e non trova il bandolo della matassa in attacco, dove riesce a realizzare i suoi primi punti dopo ben 5 minuti. Nel finale di quarto, però, i canestri di Rossini e Reggiani consentono alla Galli di dimezzare il divario (36-30).

Dopo la pausa lunga scatta un nuovo assalto del quintetto di Garcia Fernandez, ricacciato indietro da un'incredibile tripla di Ceccarelli sulla sirena dei 24 secondi. Il San Salvatore stringe i denti e torna anche sul +9 grazie al lay up di Pavrette. Alla lunga, però, calano sia l'intensità che le percentuali al tiro, e la Galli resta col fiato sul collo delle giallonere anche al 30' sul 45-41.

Nell'ultimo periodo la gara si fa via via sempre più spigolosa e dominata dalle difese. Valdarno fa capolino sul -2, ma Pandori, con la bomba dall'angolo, regala ossigeno alle sue. Almeno fino a 4 minuti dal termine, quando Rossini sale in cattedra e manda a referto la conclusione del pareggio a quota 50. La vena offensiva delle selargine si inaridisce, allora De Cassan ne approfitta per siglare il sorpasso (52-50). Il San Salvatore replica a stretto giro di posta, ma si ritrova sotto a 9 secondi dal termine dopo i liberi di Reggiani e Rossini. Granzotto avrebbe la possibilità del sorpasso proprio a fil di sirena, ma il suo tiro non trova altro che il ferro e condanna la Techfind alla seconda sconfitta consecutiva.

San Salvatore Selargius-Pol. Galli S. Giovanni Valdarno 52-54

Techfind Selargius: Reani 7, Mura 6, Granzotto 10, Ceccarelli 13, Pavrette 6, El Habbab 4, Pandori 6, Valenti ne, Lapa ne, Porcu ne, Corongiu ne. Allenatore Righi

Galli S. Giovanni Valdarno: Nasraoui 14, Rossini 16, Reggiani 2, Petrova 4, De Cassan 6, Streri, Azzola ne, Bevilacqua ne, Lazzaro 3, Mioni 6, Bocola 3. Allenatore Garcia Fernandez

Parziali: 21-15; 36-30; 45-41

