Hermaea Olbia rimontata dalla Emilbronzo 2000 Montale, che fa suo il match della 10ª giornata del campionato di A2 femminile per 3-1.

La squadra di Dino Guadalupi non riesce a invertire il trend in trasferta, che l’ha vista vincere finora una sola volta, e cede alla formazione emiliana dopo aver conquistato ai vantaggi il primo combattutissimo set 29-27.

Tra le mura amiche della Palestra Comunale “Vezio Magagni” di Castelnuovo Rangone Montale ha, poi, vita facile, vincendo il secondo parziale 25-16 e il terzo 25-17.

Sotto 1-2, le galluresi provano a rientrare in partita, e il quarto set è molto equilibrato, ma alla fine la spuntano le padrone di casa 25-23, infliggendo all’Hermaea la quinta sconfitta e salendo in classifica a quota 12, tallonando adesso le olbiesi a -1 a una giornata dalla fine del girone d’andata, che per le biancoblù si chiuderà in casa, al GeoPalace, domenica prossima contro l’Oro Cash Lecco.

