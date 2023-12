Cala il sipario sul 2023 della Techfind San Salvatore Selargius, che venerdì (ore 16) vola nella Capitale per far visita alla Stella Azzurra Roma nel 12° turno della Serie A2 Femminile di basket.

In piena salute dopo le 7 vittorie conquistate negli ultimi 8 turni, le giallonere - al momento quinte con 14 punti all'attivo - puntano a chiudere l'anno solare regalandosi un'altra affermazione. Di fronte a loro troveranno un avversario combattivo, ma che non parte certamente favorito nel pronostico.

Vincente in sole 2 occasioni sulle 11 gare disputate, la Stella Azzurra è infatti penultima in compagnia di Carugate e Basket Roma e arriva da ben 6 sconfitte consecutive. Il collettivo allenato da Jonata Chimenti, tuttavia, ha un'impronta spiccatamente giovanile, essendo composto esclusivamente da atlete nate tra il 2000 e il 2007.

L'ala-pivot del San Salvatore Mounia El Habbab, decisiva nell'ultimo successo su Costa Masnaga con 20 punti, analizza così il momento di squadra: «La sconfitta di due settimane fa a Broni ci ha fatto capire su quali dettagli era necessario intervenire», afferma, «l'immediata reazione contro Costa Masnaga non solo ci ha tirato su il morale, ma ci ha fatto capire che migliorando le piccole cose possiamo avere ampi margini di crescita. Domenica siamo state protagoniste di una una bella gara. Sono contenta della prova offerta sia da un punto di vista personale, che di squadra».

Ora si pensa alla Stella Azzurra. Squadra in difficoltà in termini di risultati, ma da non prendere sotto gamba: «Sarà una partita tosta, soprattutto a livello mentale», spiega, «la gara pre natalizia ha sempre dei contenuti un po' particolari. La Stella Azzurra è una squadra molto giovane e con tanta energia. Dal canto nostro dobbiamo approcciare la gara nel miglior modo possibile e far valere la maggior esperienza. Non solo: quella di Roma sarà per noi un test per mostrare l'efficacia del lavoro svolto da agosto a questa parte. Cercheremo di non farci prendere alla sprovvista e di regolare noi il ritmo gara».

