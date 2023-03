Dopo la corazzata Roma Volley Club, l’Hermaea Olbia si ritroverà di fronte la Ipag Sorelle Ramonda Montecchio.

Rispetto alle capitoline, incontrate al debutto nella poule promozione della A2 femminile di volley e a segno al GeoPalace 3-1, la formazione allenata dall’ex Sinibaldi è, sulla carta, meno proibitiva. Ma attenzione al fattore trasferta, che quest’anno ha penalizzato non poco la squadra di Dino Guadalupi, e alla voglia delle venete di rifarsi tra le mura amiche dopo la sconfitta subita domenica dalla Itas Trentino.

Chiusa la stagione regolare al quarto posto, nella classifica generale il Montecchio Maggiore è settimo, e guarda alla sfida con le galluresi come all’occasione per guadagnare terreno in classifica, sebbene in ottica playoff – spareggi ai quali si qualificheranno le squadre classificate dalla seconda alla quinta posizione al termine della poule – non nutra particolari ambizioni. Almeno ufficialmente.

Per la cronaca, oltre al coach, nel match della 2ª giornata l’Hermaea incontrerà, tra le giocatrici, tre ex: il libero Maggipinto, la schiacciatrice Angelina e la centrale Barbazeni.

© Riproduzione riservata