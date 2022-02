La pallamano sarda si appresta a tornare in campo con ancora vivido e fulgido il ricordo del trionfo della Raimond Sassari in Coppa Italia, successo ottenuto domenica scorsa, a tarda notte, e accolto con gioia e giubilo da tutte le società isolane.

Messo in bacheca il primo trofeo della propria storia, nonché la prima storica Coppa Italia maschile per la Sardegna, i rossoblù sassaresi sono pronti a focalizzarsi sul campionato di A1. La squadra di coach Passino è attesa alle 16 di domani sul parquet del Carpi, terzultimo con un bottino di 6 punti in 13 partite e a -15 dai turritani, terzi.

“Sicuramente la vittoria in Coppa Italia può essere un grande vantaggio dal punto di vista mentale, abbiamo la consapevolezza di poter affrontare il campionato con una determinazione diversa e senza la pressione eccessiva del passato, anche se ogni partita ha una storia a sé, in cui influiscono adattamenti tattici, assenze e infortuni”, spiega il tecnico sassarese Luigi Passino.

In attesa di affrontare gli emiliani, la Raimond ha preso nota anche del rinvio a data da destinarsi dell’atteso match con Brixen, una delle avversarie dirette nella lotta per i primi quattro posti in classifica, previsto inizialmente per il 19 febbraio.

A2 maschile. Nella serie cadetta, la Verdeazzurro Sassari farà gli onori di casa col Bologna United nel match in programma alle 16 di domani al PalaSantoru. La compagine allenata dalla coach Patrizia Canu è reduce dallo stop forzato dello scorso weekend, quando la trasferta a Pescara era saltata per le positività riscontrate nel gruppo squadra abruzzese, e ora scalpita in attesa del ritorno in campo. I padroni di casa, quarti con 19 punti, avranno di fronte la penultima in classifica, che tuttavia ha raccolto i tre punti all’attivo negli ultimi due incontri disputati, contro Campus Italia (29-28) e Follonica (26-26), entrambi giocati a Bologna.

A2 Femminile. Ad aprire le danze, alle 15 di domani, sarà la Città del Redentore, che farà visita alle milanesi del Ferrarin, al proprio primo incontro ufficiale del 2022. Le nuoresi, invece, tornate in campo domenica dopo il lungo stop invernale, arrivano dalla sconfitta interna per 19-23 col Cassano Magnago, gara in cui la capitana Giovanna Musina si è distinta mettendo a referto 10 reti, seguita da Sofia Belardinelli, a quota 5.

Rinviata a data da destinarsi la trasferta domenicale del Selargius sul campo del Dossobuono, fermo dallo scorso weekend. Si giocherà alle 11, invece, il match tra Cassano Magnago e Lions Sassari.

