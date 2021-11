Si chiude a Villasimius il campionato zonale della flotta Laser. La tappa organizzata dalla Lega Navale Italiana cittadina è la quinta di un circuito ridotto, rispetto al formato abituale che prevede otto tappe lungo le principali località dell’Isola. Le prime tre prove, su percorso a quadrilatero, si disputano oggi a partire dalle 12.30, mentre il segnale di partenza della giornata di domani sarà anticipato alle 9.30. Quarantasei, i timonieri iscritti finora, molti in arrivo dal nord Sardegna che negli ultimi mesi ha visto crescere una corposa e competitiva flotta giovanile. Tra i regatanti più attesi, Nicolò Cassitta e Salvatore Falchi dello Yacht Club Olbia e Tito Morbiducci, in rappresentanza dello Yacht Club Cannigione. Da Cagliari invece in arrivo una forte delegazione di timonieri di grande esperienza.

