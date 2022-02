La flotta Melges sceglie di nuovo la Sardegna, per le regate decisive della lunga stagione internazionale. Si partirà da Villasimius (1-3 settembre), ospiti del Marina di Villasimius e della locale sezione della Lega Navale Italiana, per quello sarà l’ultimo test agonistico prima del doppio campionato mondiale Melges 20 e Melges 32. Questi ultimi due saranno in palio a Puntaldia, campo di regata lanciato a livello internazionale proprio da Melges nel 2019.

Il primo fine settimana di ottobre la Melges World League si sposterà nuovamente nella penisola, a Santa Marinella, per fare ritorno nuovamente a Puntaldia (13-15 ottobre) per le Melges World League Finals dedicate alla flotta Melges 32.

