Prenderà il via domani, sabato 11, e proseguirà domenica 12 febbraio la prima “Coppa Regionale Endurance Sardegna”, dedicata alla memoria di Martina, la giovane amazzone scomparsa recentemente.

L’evento unico nel suo genere nel territorio dell’Anglona è organizzato dalla Fise, dal River Ranch Asd, dall’Endurance Team del Golfo Porto Torres insieme all'amministrazione comunale di Valledoria.

L'evento si articolerà in un percorso di 90 km per i più esperti, e in uno da 60 km per i debuttanti, mentre sarà dedicato uno spazio anche ai più giovani con la categoria Under 14 (dai 10 ai 14 anni).

I cavalieri attraverseranno tutto il suggestivo territorio di Valledoria, partendo dalla Chiesa di S. Pietro per continuare, sul tutto il litorale, in direzione di la Ciaccia e toccare, poi, dalle carciofaie di La Muddizza verso la caratteristica Chiesa di San Giuseppe nell’agro di Valledoria arrivando così a costeggiare l’argine in prossimità del fiume Coghinas e tagliare il traguardo nella pineta di San Pietro a mare.

Tutti i cavalieri percorreranno la pista di quella che rappresenta la 1° Ippovia di Valledoria ed è stata dedicata alla giovane Martina.

A costruire e individuare il percorso hanno contribuito anche il River Ranch Asd di Valledoria e l’Endurance Team del Golfo di Porto Torres. L’evento varrà come prima tappa della “Coppa Regionale Endurance Sardegna”.

© Riproduzione riservata