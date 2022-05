Ancora pochi giorni e il golfo di Oristano si colorerà di kite. Inizierà lunedì, per concludersi dopo cinque giorni, il campionato mondiale juniores delle tavole con aquilone, organizzato dall’Eolo Beach Sports. Una novantina, gli astri nascenti della disciplina ormai avviata verso la consacrazione olimpica che sarà sancita con Parigi 2024, in lizza per i titoli iridati nelle categorie Under 21, 17 e 15. Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Singapore, Repubblica Ceca, Taiwan, Brasile, Cina, Turchia, Israele, Belgio, Polonia, Regno Unito, Croazia, Colombia, le nazioni presenti a Torregrande già in acqua da diverse settimane per le sessioni di allenamento.

Tra i nomi favoriti alla vittoria, l’azzurro Riccardo Pianosi e il singaporiano Max Maeder.

Verso le Olimpiadi. “Ci avviciniamo sempre di più in quello che è il percorso e la crescita della classe olimpica che ormai vede numerose nazioni impegnate e tanti nuovi giovani”, ha sottolineato Mirco Babini, presidente della classe internazionale Ika, “per alcuni protagonisti del Mondiale, sarà l’inizio di un percorso agonistico di alto livello, per altri sarà una conferma per quello che è il loro status di preparazione per le prossime Olimpiadi.”

Le regate si potranno seguire dalla spiaggia e dai maxi-schermi posizionati nei pressi della sede del circolo organizzatore.

