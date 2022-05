© Riproduzione riservata

Saranno più di sessanta, i velisti con e senza disabilità, protagonisti da giovedì a domenica a Torregrande nel campionato nazionale della classe Hanse 303. La competizione, presentata oggi e organizzata dall’associazione Veliamoci che da anni promuove in Sardegna la classe Hansa, metterà in palio il Trofeo Challenge, dedicato ai migliori equipaggi italiani nelle categorie singolo e doppio, e il Trofeo Città di Oristano, che sarà attribuito ai primi equipaggi paralimpici del singolo e del doppio. Il campionato è il primo passo sulla strada della realizzazione del polo paralimpico a Oristano. “Mai prima d’ora ci sono stati così tanti iscritti, con questa manifestazione stiamo dimostrando che il nostro territorio può essere protagonista nel mondo velico nazionale ed internazionale”, ha detto Cristina Atzori, presidente di Veliamoci, che sarà presente con sei equipaggi, “gettiamo la base per la realizzazione del polo permanente per l’attività parasailing, auspico che si possa realizzare il nostro obiettivo principale: la vela per tutti”. Le competizioni entreranno nel vivo giovedì, con lo skipper meeting e con la partenza delle prime regate, alle 12.