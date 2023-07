Non c'è due senza tre. Il Rosberg X Racing si conferma protagonista e, per la terza volta su quattro, si impone nell’Island X Prix, tappa italiana della serie internazionale Extreme E riservata ai Suv elettrici. Gli svedesi Johan Kristoffersson e Mikaela Alin Kottulinski (9’41”) sono saliti sul gradino più alto del podio dopo una clamorosa rimonta resa: dopo una partenza complicata che ha visto l’Odyssey21 RxR finire tra i cespugli, gli scandinavi hanno sorpassato l’auto del Team Andretti, che ha capottato con Catie Munnings al volante, ritirandosi e dicendo addio alla seconda posizione.

Seconda piazza per il team spagnolo Acciona Sainz, che con Laia Sanz e Mattias Ekstrom aveva chiuso in testa le qualifiche (secondo posto nel Q1 e primo nel Q2) e ha archiviato la finale a 9”14 dai vincitori. Terzi gli americani dell’Hummer Ganassi Racing, a 14”72 dai primi, dopo una penalità di 15”7 per essere andati sotto il tempo minimo imposto dello switch, nelle operazioni di uscita dall’area riservata al cambio pilota. Quarti Sebastien Loeb e Klara Andersson di Abt Cupra, a 2’34”49, dopo aver dovuto rimediare nello switch alle conseguenze del contatto avuto in partenza.

La Redempion Race, riservata agli ultimi cinque equipaggi delle qualifiche, è stata vinta da Molly Taylor e Kevin Hansen (Team Veloce), che hanno completato la gara in 8’41” davanti alla McLaren di Emma Gilmour e Tanner Foust (+1”35) e a Cristina Gutiérrez e Fraser McConnell dell’X44 Vida Carbon Racing (scuderia di proprietà di Lewis Hamilton). Quarto posto per l’equipaggio del Carl Cox Motorsport formato dalla debuttante Lia Block e dal veterano Timo Scheider (+21”89), subito out, invece, la vettura del team di Janson Button, con Anedda Hosas e Andreas Bakkerud costretti al ritiro praticamente al via.

Domani si disputa il secondo round tricolore dell’Island X Prix 2023, co-organizzato dall’Aci con il supporto della Regione Sardegna nell’Area Addestrativa dell’Esercito di Capi Teulada, lungo un percorso sterrato di 2,9 km. Completato oggi il quinto round della stagione, domani si ripartirà da zero per il sesto appuntamento del campionato. La formula resta la stessa: due manche di qualifica in mattinata, seguite, nel pomeriggio, dalla Redempion Race, la quale assegnerà i posti dal sesto al decimo della classifica, e dalla Finale, decisiva per decretare la top5.

