Attesi circa duecento ciclisti domenica a Soleminis per la seconda edizione del “trofeo Città di Soleminis”, gara di Mountain Bike, point to point, terza tappa dalla Sardinia Cup 2025. Organizzata dalle associazioni Aquascan Bike e Società Ciclistica Cagliari col patrocinio del Comune di Soleminis e la preziosa collaborazione della Pro Loco Soleminis, la corsa si sviluppa su un percorso di circa 40 chilometri con 1400 metri di dislivello positivo con la splendida cornice di Monte Arrubiu, con diversi single track in salita e discesa e con paesaggi mozzafiato che, sicuramente, allevieranno le fatiche. Interessa in gran parte il territorio di Soleminis con tratti anche nella pineta di Sinnai. La corsa è riservato agli Juniores, Under 23, Elite, categorie amatoriali FCI e degli Enti di Promozione Sportiva nati entro il 31 dicembre 2008. Previsto anche il percorso Short di 20 chilometri con circa con 500 metri di dislivello positivo. Il ritrovo degli atleti nelle "Cantine Pili" dalle 8 alle 9.15. Alla fine delle gare pranzo per tutti i partecipanti organizzato dalla Pro Loco.

«Speriamo di ripetere e magari anche migliorare la partecipazione della prima edizione», dice il presidente dell’Acquascan, Mario Argiolas. «Invitiamo tutti i soleminesi a partecipare e non solo. Saranno presenti i migliori atleti sardi che si contendono il titolo. Ci aspettiamo una bella gara e soprattutto divertimento per tutti».

