Sabato e domenica si svolgerà a Sinnai la seconda edizione del Sardinia Rumble, la tappa sarda del campionato nazionale "Trofeo Scrumbler". La giornata del sabato sarà dedicata alla memoria di Marco Pistoia che è stato presidente dei Lions. Dalle 18. si terrà una festa: verrà donata una targa in sua memoria. Sarà un occasione per fare una donazione che sarà devoluta all’associazione Lions per l’addestramento dei cani guida. La manifestazione, attesissima per la presenza dei big del momento della specialità, si terrà nella sede della Cagima, alla periferia di Sinnai su un tracciato particolarmente competitivo. Attese due giornate di grande sport ma anche di grande spessore sociale.

Grande l'attesa fra gli specialisti. Punta al successo stagionale Giorgio Biserni (Fantic Caballero 500) che comanda con 80 punti la classe Scrambler Heavy dopo quattro vittorie consecutive. La probabile assenza di Franco Picco (Fantic Caballero 500) , secondo con 66 punti ma in partenza per una prova della campionato mondiale Cross Country Rally, lascia al ligure Bruno Curletto (Fantic Caballero 500), terzo con 60 punti all’attivo, il testimone di inseguitore del capofila. Più staccato il quarto della classifica provvisoria Pasquale Mergani (Fantic Caballero 500), a quota 48. A sparigliare le carte nella gara di Sinnai saranno probabilmente alcuni outsider non presenti nei precedenti appuntamenti, primo fra tutti Adelio Lorenzin (Fantic Caballero 500), vincitore assoluto del Trofeo 2021 e campione della stessa Scrambler Heavy. Con lui, il sardo Fabio Desole (Honda 650 special) ed altri piloti locali decisi a ben figurare. Nella Open Sport la sfida è aperta tra Roberto Rappuoli (Honda XR), che insegue la riconferma del titolo di classe con un bottino di 80 punti, ed il suo compagno di team Giuseppe Catalano (Suzuki DR), secondo con 62 punti.

