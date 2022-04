Costretta ai playout per restare nella A1 femminile, la squadra sassarese chiude la stagione regolare mercoledì sul campo del Geas di Sesto San Giovanni alle 20.30. Le padrone di casa sono matematicamente certe del nono posto e quindi della salvezza diretta. Posizione non migliorabile.

Serve una vittoria. La Dinamo è decima, ma per conservare la pole position dei playout deve vincere oppure, in caso di sconfitta far conto sulla sconfitta del Faenza, impegnato a Lucca. In caso di arrivo a parimerito col Faenza la formazione di Antonello Restivo fa pesare il +1 nella differenza punti degli scontri diretti che hanno visto un successo a testa.

Il rinforzo. Col Geas c'è finalmente il debutto della guardia greca Angeliki Vintsilaiou, classe 1998, ingaggiata per fare fronte all'infortunio dell'americana Maggie Lucas. E' arrivato finalmente il transfer dalla Turchia (Vintsilaiou giocava con l'Elazig anche in Eurocup) e quindi la nazionale greca potrà giocare insieme alle nuove compagne. Il tecnico Restivo recupera anche il pivot Jessica Shepard lasciata precauzionalmente a riposo nel match di sabato contro l'imbattuta Schio.

