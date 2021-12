Sennori primo in classifica, favoritissimo e campione d'inverno nel girone E di Prima Categoria, con 7 lunghezze di vantaggio su Siligo e Coghinas. La cittadina della Romangia è nuovamente innamorata del calcio, dopo periodi bui, successivi alle splendide stagioni in Serie D degli anni Ottanta. Quelle del mitico presidente Basilio Canu, a cui è stato intitolato uno degli stadi migliori della Sardegna. "Proprio la struttura è stata un'importante base di partenza - spiega il presidente della squadra Gianni Desini, uno protagonisti del miracolo Sennori -. Ci siamo inoltre affidati a un tecnico di grande esperienza come Massimiliano Nieddu, che ha sposato il nostro progetto, fatto di investimenti ma anche di valorizzazione di elementi locali". Le gradinate del Basilio Canu si stanno riempiendo come ai bei tempi. E c'è anche un gruppo entusiasta di ultrà. "La vittoria del campionato non può sfuggirci - esclama il mitico Antonio "Pollice" Pulino, operaio di 39 anni e uno dei capo tifosi -. Il Sennori deve ritornare nel calcio sardo che conta". In effetti le premesse ci sono tutte, compresa un'Amministrazione comunale vicina allo sport e alla squadra. "Sennori ha degli impianti sportivi modello di cui siamo orgogliosi - spiega il sindaco Nicola Sassu -. Devo comunque ringraziare società e ragazzi per il grande impegno e serietà dimostrati sinora. Il campionato però è ancora lungo e non possiamo permetterci distrazioni". I gironi di Prima categoria nel frattempo rimarranno fermi sino al 9 gennaio 2022, data in cui il Sennori calcio, nella prima giornata di ritorno, incontrerà in trasferta il fanalino di coda San Giorgio Perfugas.

