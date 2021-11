Era il cuore pulsante di Sassari, custode di cultura, storia e personaggi irripetibili. Ma da anni il centro storico del capoluogo vive una condizione di declino inarrestabile. Una mancata programmazione politica e l'apertura in periferia dei grandi centri commerciali gli hanno inferto una profonda ferita. Quasi mortale. Ormai la maggior parte delle piccole attività commerciali ha chiuso i battenti, molti residenti storici hanno lasciato le loro abitazioni. Rimangono degrado, poca sicurezza e una difficile convivenza con i tanti extracomunitari che hanno preso in affitto, e a basso costo, le caratteristiche case, sempre più in rovina.

Il calcio per il rilancio. Ma è il calcio a lanciare una pietra nello stagno. Una bella storia di sport e di vita, un' iniziativa di ragazzi sassaresi che hanno fondato una squadra, chiamata proprio Centro Storico, che partecipa al campionato ufficiale di Terza categoria, girone F. Un segnale importante a tutto il mondo sassarese e non, da parte di chi non si vuole rassegnare alla decadenza della zona più importante di Sassari.

Il racconto. Gianluca Desole, 23 anni, manovale, è il presidente della compagine. "Siamo un gruppo di dirigenti e di giocatori entusiasti.- spiega - Quasi tutti residenti del centro storico e gremianti: dei Massai, Sarti e Contadini. Io ad esempio appartengo a quello degli Autoferrotranvieri. Con questa nostra iniziativa vogliamo riavvicinare la gente al centro storico e metterlo nuovamente all'attenzione dell'opinione pubblica. Sia chiaro: non ci interessa nessuna speculazione politica". La squadra ogni tanto si allena nelle caratteristiche piazze, vie e budelli. "È bellissimo sentirsi applauditi dalla nostra gente - precisa Desole - Ci hanno incoraggiato ed hanno apprezzato l'iniziativa".

Esordio con vittoria. Domenica scorsa l'esordio ufficiale in campionato, nel campo di Baddimannitta, contro la Wilier, la squadra storica di Li Punti, altro grande quartiere di Sassari. Il Centro Storico si è imposto 2-1, reti di Vargiu e Cabras."Sono venuti quasi in 300 a vederci. Per noi era come giocare in serie A" chiosa il presidente. Che però ha un cruccio."Per mancanza di tempo non siamo riusciti ad organizzare una scuola calcio di quartiere.- dice - Ci tenteremo l'anno prossimo. Il nostro progetto deve continuare. Gli sponsor ci credono e sono ben lieti di darci una mano in questa stimolante avventura".

