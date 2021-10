Quattro vittorie di fila in Serie D, stadio “Vanni Sanna” che supera le duemila presenze, un entusiasmo sopito che si è riacceso in questa stagione per la Torres. Curiosamente la Dinamo vive invece un momento di difficoltà, dove i tifosi si mostrano tiepidi verso una squadra che non riesce ancora a conquistare il cuore del pubblico.

Non è una novità, anzi a guardare i precedenti, sembra che ci sia una sorta di maledizione che impedisce alle due maggiori società cittadine di gioire insieme. Almeno negli ultimi vent'anni.

Nella Primavera del 2000 la Torres ritornava trionfalmente in C1 con la formazione guidata da Bebo Leonardi. Invece al termine del campionato di A2 la Dinamo retrocedeva in serie B. Il club timonato allora da Dino Milia sarebbe risalito nella seconda serie al termine della stagione 2002/2003, mentre a due passi dal PalaSerradimigni i rossoblù del calcio chiudevano con un modestissimo dodicesimo posto.

Il sogno della serie B calcistica. Nel campionato 2005/2006 la Torres andò vicina alla serie B: terza nella stagione regolare ma sconfitta poi nella semifinale playoff dal Grosseto guidato da Massimiliano Allegri, giovane tecnico in ascesa. All'opposto la Sassari cestistica chiudeva con grande difficoltà la A2 al tredicesimo posto. La società affidata da Milia alla famiglia Mele iniziò a risollevarsi nel 2007/08 quando fece i playoff per la promozione nella massima serie, anche se venne eliminata subito, ai quarti. Invece quell'estate del 2008 la Torres venne esclusa dal campionato di C2 per gravi inadempienze economiche e dovette ripartire dalla promozione.

La promozione nella A1 cestistica. Nell'estate del 2010 la Dinamo festeggiava l'approdo storico nella A1 col coach Meo Sacchetti, mentre la Sassari calcistica chiudeva al decimo posto nel campionato di Eccellenza.

Dopo di che, dal 2011, sotto la presidenza di Stefano Sardara, i titoli inaspettati. Ebbene, nella stagione del triplete (Supercoppa, Coppa Italia e scudetto) vale a dire il 2014/15 la Torres retrocedeva in serie D. Nel 2016/17 la Dinamo arrivava alla finale di Coppa Italia mentre il club rossoblù, distrutto dalla gestione di Capitani prima e Piraino poi, retrocedeva in Eccellenza e veniva messo in liquidazione.

Novità societarie. Qualche mese fa la Torres è stata acquistata dal gruppo Abinsula, che al primo punto del programma mette la solidità economica e organizzativa, mentre poco più su, al PalaSerradimigni, Stefano Sardara ha annunciato la sua ultima stagione da presidente e forse (se si affacciano acquirenti affidabili) anche da proprietario della Dinamo.

