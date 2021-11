Da domani il padel celebra la prima edizione dei Campionati Sardi Assoluti. La FederTennis ha affidato l’organizzazione del più importante evento regionale al Circolo Cupra Padel di Sassari, ospitato all’interno dello Sporting Club via Milano 26 a Sassari, che mette a disposizione ben sei campi. La manifestazione, griffata Abinsula, si disputerà dal 15 al 28 novembre.

Gara open. In campo ben 140 atleti provenienti dai circoli sardi che si cimenteranno nel doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. La gara è open. La prima settimana sarà dedicata ai giocatori e giocatrici senza classifica, poi pian piano entreranno quelli in classifica, in ordine inverso di categoria.

Il padel ha avuto un vero e proprio boom nell'isola, come ha sottolineato Franco Bellini, delegato per la disciplina dalla Federazione regionale di tennis: “In dieci mesi siamo passati da sei a trenta società, da 137 a oltre 3.000 tesserati”.

Struttura al top. La struttura sassarese è guidata da Manuel Vanuzzo (ex capitano della Dinamo basket) e dal dottor Ugo D'Alessandro, fisioterapista e osteopata che ha seguito anche gli atleti delle maggiori squadre cittadine. Lo Sporting Club conta già 300 associati nel suo Circolo Padel Cupra e vista l'elevata domanda sono in previsione sia la realizzazione di altri tre campi da padel, sia la copertura dei campi.

