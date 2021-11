Si è svolta domenica scorsa a Sarroch la fase regionale dei campionati italiani di boxe Youth-Elite. In totale 8 combattimenti, che hanno complessivamente registrato un buon stato di forma della boxe sarda, dopo 2 anni di pandemia. Nei 52 kg, categoria youth (16-17 anni), ottiene facilmente il passaggio alle fasi nazionali l'azzurro e campione italiano Junior Fabio Crobeddu (AP Sardegna), che si è imposto per Ko alla seconda ripresa su Enrico Deligia (Guilcer Boxe). Sempre negli youth (cat 56 kg) Francesco Pretta (Boxe San Michele) ha battuto ai punti Riccardo Salisci (Boxe Karalis). Nei 60 kg Otmane Badaui (Boxe TO.Ma) ha sconfitto in 3 riprese Ian Arzu. Netta vittoria ai punti (64 kg) dell'oristanese Francesco Spano (Boxe Folgore) su Antonio Tamponi (GP Calangianus). Nell'ultimo incontro della categoria Youth (69 kg) Simone Demuro (GP Calangianus) ha avuto la meglio ai punti su Lorenzo Floris (Guilcer Boxe). Molto appassionanti gli incontri della prestigiosa categoria Elite, l'ultima (senza casco) prima di passare professionisti. Nei 60 kg match molto equilibrato tra Jonathan Rubino (King George) e Kevin Lauwers. I giudici hanno assegnato la vittoria a Rubino, un pugile cagliaritano di sicuro avvenire. Il giovane Lauwers, malgrado il verdetto, si è comunque dimostrato avversario tosto e temibile, che farà ancora parlare di sé. Il match è stato interrotto per una ferita al sopracciglio di Rubino. Quindi si è andati alla lettura dei cartellini, che hanno attribuito la vittoria a quest'ultimo. Anche nei 69 kg il match è stato interrotto per ferita alla terza ripresa. Stavolta alla lettura dei cartellini è stato Ignazio Melis (Palastike') a prevalere su Sorin Lacatus (Corner Gym Boxe). Infine, nella categoria Elite 81 kg, uno dei match più sentiti della riunione, quello che vedeva opposto il portotorrese Marco Satta Giannichedda (Se.Sa. Group) al calangianese Samuele Ferrante. Ha vinto nettamente, per sospensione cautelare alla seconda ripresa, Marco Satta Giannichedda, al suo secondo combattimento dopo un lungo periodo di stop. Il pugile turritano è apparso pimpante, sulla buona strada per un completo recupero. Ora per lui le fasi nazionali.

