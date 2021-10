Dopo la sconfitta all'esordio contro il Costa Masnaga, la Dinamo vola a San Martino di Lupari per affrontare domenica alle 19 un'altra avversaria di buona levatura. Basti dire che la formazione veneta ha perso solo al fotofinish contro la fortissima Virtus Bologna femminile.

L’acquisto. La squadra sassarese ha un'arma in più: è arrivata dagli Usa la lunga Jessica Shepard, che era impegnata sino a dieci giorni fa nei playoff della Wnba con Minnesota Lynx. Il tecnico della Dinamo Antonello Restivo spiega: “Jessica è una giocatrice importante per il mio sistema di gioco, lunga atipica molto mobile che può cambiare in situazione di pick and roll difensivi, riuscendo a lavorare anche sulle guardie. È una giocatrice di energia che può aprire il campo e correre in contropiede. Molto brava a vedere il gioco e passare bene la palla, sarà molto utile per le nostre guardie tiratrici. Già in allenamento ho visto una bella sintonia con le guardie, in post basso ci permette di trovare nuove soluzioni e aprire bene il campo”.

In campo. In campo anche la realizzatrice Maggie Lucas che ha recuperato da un acciacco muscolare, mentre non è ancora pronta per il rientro la lunga slovena Tina Trebec.

Tra le padrone di casa le migliori della scorsa gara sono state Kelley con 21 punti e 12 rimbalzi e Milazzo che è arrivata a 18 grazie anche al 4/7 nelle triple.

© Riproduzione riservata