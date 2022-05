Si è conclusa col trionfo dell’olandese Calvin Vlaanderen in MxGp la due giorni iridata sul circuito “Le Dune” Riola Sardo, dove si è corsa l’ottava prova del Campionato del Mondo di Motocross, quest’anno abbinata al terzo round del Mondiale Femminile Wmx e all’Europeo Ex250.

MxGp. Nella classe regina, weekend indimenticabile per Vlaanderen, che dopo la pole position conquistata ieri, ha dominato entrambe le gare e portato a casa il successo nel Gp di Sardegna. Per il pilota della Yamaha, particolarmente amante dei tracciati sabbiosi, un successo pesantissimo, ottenuto lasciandosi alle spalle in gara1 Gajser (Honda) e Prado (Gasgas) e in gara2 Coldenhoff e Prado.

Bicchiere mezzo vuoto per il tre volte campione del mondo Tim Gajser, leader della classifica iridata con sei vittorie nei sette round precedenti ma nel weekend riolese condizionato pesantemente dalla febbre. Può ritenersi soddisfatto, invece, lo spagnolo Prado, che dopo aver saltato per problemi fisici la gara di Maggiora lo scorso fine settimana, è riuscito a centrare due podi in terra sarda. Indietro gli unici italiani, entrambi su Gasgas, Mattia Guadagnini (11º e 8º) e Alberto Forato (14º e 11º).

MX2. Nella serie cadetta, la vittoria di giornata va al francese della Ktm Vialle, che ha chiuso secondo in gara1 e primo in gara2 e ha soffiato il gradino più alto del podio al belga Geerts, primo nella race1 ma secondo nella gara2. Terzo un altro transalpino, Benistant (Yamaha). Tra gli italiani, un 7º e un 6º posto per Andrea Adamo (Gasgas), mentre Valerio Lata (Ktm) ha concluso entrambe le corse al 18º posto.

Wmx. Dominio olandese nel terzo round del Mondiale femminile di Motocross, con Van der Vlist (Ktm) vincitrice di giornata e in gara1, la connazionale Van der Ven (Yamaha) prima in gara2 e la spagnola Guillen terza. Migliore tra le italiane Giorgia Blasigh (Yamaha), 11ª in gara1 e 8ª in gara2. Per Gaia Franchi (Husqvarna) un 22º e un 20º posto e per Erika Lago (Honda) un 23º e un 21º posto.

Emx250. Successo italiano, invece, nell’Europeo 250, con la vittoria del promettente bergamasco Andrea Bonacorsi, secondo in gara1 e primo in gara2 davanti a Coenen (Husqvarna, Belgio) ed Elziga (Yamaha, Olanda), vincitore di gara1.

