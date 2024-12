Il centro cittadino di Porto Torres, questa mattina, si è trasformato in una pista di atletica che ha visto la partecipazione dei ragazzi del Progetto Filippide.

L’evento dal titolo “La Corsa di Natale” che ormai si ripete da qualche anno non è gara competitiva, ma un momento di gioco e divertimento, una manifestazione sportiva che si è disputata nel corso Vittorio Emanuele, con partenza da piazza Umberto I e attraverso le vie del centro abitato ha raggiunto via Eleonora d'Arborea, per poi svoltare a sinistra per via Sassari fino al ritorno in corso Vittorio Emanuele per una lunghezza di circa 2 chilometri a circuito, ripetuto due volte.

Al termine un momento di festa tra atleti e allenatori, seguito dalla cerimonia della consegna delle medaglie ai ragazzi del Progetto Filippide, associazione promotrice della iniziativa, con la partecipazione del sindaco Massimo Mulas e di alcuni componenti della giunta. L’evento, che si è svolto in collaborazione con l’associazione sportiva Atletica Leggera PortoTorres e con il Comune di Porto Torres, ha rappresentato un’occasione per vivere una giornata di sport e inclusione.

