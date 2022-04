Ludovico Sanna e Anna Valli si aggiudicano la terza edizione del Trofeo Poggio dei Pini, torneo di Terza e Quarta categoria disputato sui campi del circolo di casa, che hanno visto affrontarsi 116 atleti (36 Terza)

Nel tabellone maschile, Sanna ha superato con un doppio 6-1 Giovanni Lasio (Tennis Elmas), mentre Valli ha avuto la meglio per 7-6, 6-0 su Federica Satta (Le Saline).

Per la Quarta categoria, successi per un altro portacolori del Poggio Sport Village, Alessandro Imbimbo, che ha superato 6-4, 6-3 Marco Picci (Tc Settimo San Pietro), mentre Elisa Secci (Quattro Mori Tennis Team) ha battuto 6-2, 6-1 la giocatrice di casa Alessandra Esu.

Nel tabellone Nc, altra vittoria per un portacolori del circolo di casa, Simone Pani, 6-4, 6-3 su Salvatore Ivan Bratzu (Tc Villasor).

