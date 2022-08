A Carbonia si impongono Edoardo Pilia e Sara Mura. I giovani tennisti del Tc Cagliari e del Milano 26 si sono rispettivamente aggiudicati i tabelloni di singolare maschile e femminile della quattordicesima edizione del Torneo Città di Carbonia di Terza categoria, che hanno visto affrontarsi ottantasei atleti (settantuno uomini e quindici donne) sui campi del circolo di Via Balilla.

Nel torneo maschile, l'under 16 Pilia (classificato 3.3 e numero 4 del seeding), è entrato in lizza negli ottavi di finale, arrivando fino al titolo cedendo un solo set, in semifinale, 3-6, 6-4, 6-2 sul favorito della vigilia Stefano Como (3.2 dell'Isola di Sant'Antioco). Nel match di finale, il classe 2006 allenato da Martin Vassallo Arguello ha superato 6-2, 6-3 Davide Piludu (3.5, Tc Soleminis).

Nel tabellone femminile, l'under 14 Mura (3.3) l'ha spuntata 6-4, 1-6, 6-4 in semifinale contro Annabella Lai (4.1, Tc Sciola San Sperate), per poi regolare 6-2, 6-4 Sara Farci (3.5, Ct Decimomannu) in finale.

