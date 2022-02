Inizia nel segno di Botta Dritta, il circuito zonale della classe J24 che ha compiuto il debutto stagionale domenica a Olbia. L’equipaggio maddalenino, capitanato dall’armatore Mariolino Di Fraia, si è aggiudicato la prima manche della tappa inaugurale, con due terzi posti e la vittoria nella seconda regata. Ma la battaglia con Vigne Surrau, come più volte accaduto negli ultimi anni, è più che mai aperta. L’equipaggio che corre in rappresentanza del Club Nautico Arzachena, campione uscente del circuito, è in seconda posizione ma intravede la vetta, lontana appena un punto. A tenerlo in scia a Botta Dritta, una serie di parziali (4-3-1) di grande equilibrio. Chiude il podio provvisorio Boomerang di Angelo Usai (2-2-5), a sua volta staccato di misura da Vigne Surrau, ma tallonato da Aria (Lega Navale Olbia), che aveva vinto la prima prova di giornata.

Nove, gli iscritti alla tappa olbiese che ha in canna altri due appuntamenti: il weekend del 12 e 13 marzo, con brevi regate di fronte al Molo Brin, e domenica 27 marzo.

