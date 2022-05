Quasi ottanta partecipanti per la prima edizione dell'Open Memorial Franco Porcu disputato sui campi del Tc Nuoro 94. Il tabellone maschile (53 iscritti) ha rispettato i pronostici della vigilia, con la vittoria della testa di serie numero 1 Alessandro Bordonaro. Il 2.7 del Tennis Elmas ha battuto 7-5, 6-2 i semifinale Enrico Proli (2.8, Tc Porto Torres), per poi superare 6-3, 6-2 in finale Alessandro Scintu (3.1, Ct Macomer). Il macomerese aveva eliminato in semifinale il numero 2 del seeding Dario Nicolini (2.8, Ct Decimomannu) 4-6, 7-6, 10-5

Il torneo femminile. Con 26 partecipanti, ha avuto il suo apice nel derby in famiglia tra Barbara e Marcella Dessolis. Sorelle, nate a Nuoro e tesserate per il Tc Cagliari, erano le prime due del seeding. Giunte in finale con lo stesso risultato, il 6-1, 6-1 rifilato, rispettivamente, a Ilaria Abis (4.1, Tc Nuoro 94) e a Marta Mura (3.4, Tc Ghilarza). In finale, la più esperta Barbara (2.4 e 1163 della classifica mondiale) ha superato 7-6, 6-2 la più giovane Marcella (2.5).

© Riproduzione riservata