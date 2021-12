Nasce il Centro Outdoor Sette Fratelli. Si tratta di un sodalizio di operatori in ambito di attività all'aperto, sportive e ambientali, che prende il nome di "A Foras", libera traduzione in sardo dell'inglese "Outdoor". Un'idea di Matteo Casula, operatore turistico di Maracalagonis, guida escursionistica e già organizzatore di eventi outdoor nel territorio dell'area dei Sette Fratelli da oltre dieci anni. Il tutto con guide escursionistiche, guide cicloturistiche, istruttori di arrampicata, guide alpine, divulgatori ambientali, maestri di Yoga. “Era arrivato il momento di creare un polo fisico”, dice Casula, “che riunisse dei professionisti del settore per valorizzare e promuovere il territorio intorno al compendio montuoso dei Sette Fratelli, dalle cime fino alle sue pendici in riva al mare. Negli anni abbiamo realizzato tante iniziative muovendoci singolarmente e in modalità itinerante. Ricordo la prima di queste in cui collegammo con una maratona escursionistica i due estremi del territorio di Maracalagonis dal paese fino a Torre Delle stelle, passando per Monte Cresia e svalicando a Codoleddu o la Piana dei cavalli come è chiamata impropriamente da tanti frequentatori”.

Il centro outdoor si propone di organizzare attività all'aria aperta a 360° spaziando dall' Hiking, Trekking, cicloturismo, arrampicata, dog trekking, durante tutto l'anno e per ogni fascia di età dai 3 ai 100 anni. Fondamentale obiettivo è quello di intercettare i tanti appassionati che ormai percorrono la vecchia strada statale 125 spesso senza avere una proposta adeguata di come vivere il territorio, ma allo stesso tempo accontentare i tanti turisti che molte volte non trovano punti di riferimento e proposte per conoscere questo bellissimo territorio. “Il centro”, continua Casula, “una volta a regime si proporrà infatti anche come punto informativo sul territorio a titolo gratuito fornendo informazioni e materiali per vivere in sicurezza le aree collinari e montane dei Monti Dei Sette Fratelli. Ampio spazio verrà dedicato alla didattica sia ambientale che sportiva per formare fruitori dell'ambiente naturale responsabili e preparati. Fondamentale per l'apertura del Centro è stata la disponibilità e l'ospitalità del Punto Ristoro de Il Frutteto che con i suoi numerosi servizi fa da complemento perfetto a tutte le attività del centro”.

L'inaugurazione prevista per l'8 e 9 Gennaio in modalità Open Day, permetterà a tanti appassionati di testare le attività del Centro in modo gratuito, a partire dalla ormai quinta edizione del Trail dei Cervi, evento di Trail Running, corsa in montagna, che nella sua ultima edizione nel 2019 ha portato sul territorio oltre 500 partecipanti provenienti da tutta la Sardegna, ma anche dalla penisola e dall'estero.

