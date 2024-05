Due giornate di grande Judo regionale prossimamente a La Maddalena. Il 1° giugno si svolgerà il XX Trofeo Judo Città di La Maddalena e il giorno successivo il XIV Torneo Judo Garibaldino.

Il primo riservato agli agonisti, il secondo ad agonisti e preagonisti.

«Quest’anno, tra agonisti e tra preagonisti dovremo raggiungere le 450 iscrizioni», afferma Antonio Isoni, 4 dan, organizzatore con L’ASD Judo Club La Maddalena dei tornei ai quali s’aggiunge il II Memorial Carmelo Rosiglione.

«Lo scorso anno hanno partecipato 180 atleti agonisti mentre al Torneo Garibaldino erano iscritti 280 preagonisti. Oltre mille persone, nelle due giornate, tra tecnici, dirigenti e genitori sono arrivare a La Maddalena».

La squadra maddalenina è composta quest’anno da 12 agonisti e una ventina di bambini. La manifestazione, che si svolge al Palazzetto dello Sport di via La Marmora, ha il patrocinio del Comitato Regionale Fijlkam settore judo e del Comune di La Maddalena.

Oltre ai numeri, importanti, Antonio Isoni sottolinea come il livello tecnico dei partecipati migliori di anno in anno e si augura, al di là di questo, che è rilevante e gli dà soddisfazione, «che bambini non agonisti si divertano tutti». E a ciascuno di loro sarà assegnata la medaglia di partecipazione.

© Riproduzione riservata