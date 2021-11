Isili e la Sardegna avranno presto un campo gara su nove corsie, omologato per competizioni di canoa sui 200 e 500 metri. Il nuovo impianto sarà montato nei prossimi mesi nel lago San Sebastiano, così da essere operativo in primavera e rendere la località appetibile anche per appuntamenti internazionali.

Il progetto. “È già previsto un evento a ottobre 2022”, anticipa Luca Calandrino, presidente del comitato regionale Fick e primo sostenitore del progetto. “Era quello che ci mancava”, spiega, “la Sardegna ha già un campo a mare, utilizzato dal surfski. Ma all’intero movimento canoistico regionale serviva un’analoga struttura su acqua piatta”. Il campo gara è una delle tre novità messe in atto dalla federazione regionale, assieme al campo con porte gonfiabili allestito a Cagliari per la canoa polo, e al blocco di partenza destinato a Oristano. “Tutti interventi coperti con i fondi previsti dalla parte discrezionale della legge regionale 22 del 2020 e condivisi con le società del territorio”, specifica ancora Calandrino, “in modi e luoghi diversi, aiutano la canoa sarda a crescere”. Una volta operativo, il nuovo campo gara di Isili potrà attrarre in modo stabile le nazionali anche olimpiche, già interessate a trascorrere i mesi primaverili in Sardegna.

