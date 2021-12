All’Is Molas Golf Club si sfrutta fino all’ultimo giorno dell’anno per andare in buca. Domani, al circolo di Pula è in programma una classica del calendario sociale, la gara Last chance by The Academy che metterà alla prova 55 giocatori su 18 buche in formula Stableford per categoria unica.

Un evento per i soci, ma non solo. Come già accaduto in occasione della recente Coppa Santo Stefano, il parterre dei golfisti locali sarà arricchito da ospiti del Pevero Golf Club di Porto Cervo e altri provenienti dalla penisola, che innalzeranno il livello e la competizione in campo.

Figli d’arte. Da registrare anche la presenza di quattro juniores figli d’arte: Giovanni Arrica, Enrico Grilletti, Lodovico Nava e Matteo Lecca. Per loro, la gara sarà valida per la ranking nazionale giovanile.

