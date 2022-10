Nel weekend della pallamano, in campo solo le due sarde portacolori nei campionati nazionali maschili, entrambe vittoriose. La Raimond Sassari ha siglato un prezioso 26-34 sul parquet del Carpi, che è valso il secondo posto a -3 dalla vetta occupata dal Brixen. Non è stato semplice, perché i padroni casa avevano chiuso il primo tempo avanti 18-14 approfittando delle troppe indecisioni dei sassaresi, che hanno ritrovato lo smalto e rimediato nella ripresa.

In A2 maschile, vittoria casalinga per la Verdeazzurro Sassari, che ha battuto 28-24 il Lions Teramo in una partita giocata non in modo impeccabile ed è quarta col Chiaravalle nel girone B. “I due punti sono la cosa più importante, ma se vogliamo avere qualche ambizione dobbiamo capire che bisogna essere sempre concentrati, non possiamo rilassarci mai.”, ha sottolineato il portiere Marco Munda. “Tante squadre hanno investito molti soldi e mettono in campo delle corazzate. Noi abbiamo la fortuna di avere un gruppo locale saldo, e gli innesti giusti. Questa sarà una settimana di duro lavoro, aggiustare alcune cose per arrivare a Chiaravalle nello stato migliore”.

Il lutto. In settimana è venuto a mancare l’avvocato sassarese Piergiorgio Poddighe, che dal 2014 al 2017 era stato delegato regionale della Federazione Italiana Handball.

La Lions. Complice la sosta di due settimane del campionato femminile di A2, la Lions Sassari ha trascorso una intenda due-giorni in Corsica per una doppia amichevole con l’Handball Ajaccio Club. Il sodalizio sassarese ha anche annunciato che, a differenza di quanto comunicato in precedenza, la giocatrice ex Hac Nuoro, Gaja Vinci, non si aggregherà alla squadra per motivi personali.

© Riproduzione riservata