Il primo Torneo Natura (limitato 2.6) viene vinto da due portacolori della Torres Tennis: Matteo Mura ed Elisa Puggioni, al termine di una manifestazione che ha visto 75 atleti (57 nel maschile e 18 nel femminile) darsi battaglia sui campi del Tc Ghilarza.

La vittoria va al favorito della vigilia, il 2.6 Mura, che in finale ha regolato 6-1, 6-2 il 3.1 del ct Decimomannu Daniel Matteo Lena. Lena che, in semifinale aveva battuto 6-4, 6-2 il pariclassifica Simone Manca, tesserato per il circolo ospitante.

Nel femminile, la 2.8 Puggioni ha sorpreso 6-3, 6-4 in finale la 2.7 Candela Bugnon (Tc Cagliari).

In semifinale, la sassarese aveva battuto 6-3, 6-2 la pariclassifica e concittadina Aurora Deidda (Milano 26), mentre l'argentina aveva superato 6-0, 6-1 la 3.1 compagna di circolo Anna Barlini Pischedda.

