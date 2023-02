Ottava vittoria stagionale dell’Esperia, stavolta non sul parquet di casa tra gli applausi del pubblico di via Passegno, ma per la prima volta in trasferta, davanti a Graziano, tifoso arrivato a Frosinone da Cagliari per supportare, tutto solo in tribuna, i granata di coach Manca.

E sotto gli occhi del fedelissimo supporter sardo, che per incoraggiare i suoi beniamini ha prontamente esposto sugli spalti due immancabili vessilli - quello dei quattro mori e la bandiera argentina, che ormai viaggiano in coppia da quando l’Esperia ha in forze Garello e Perez - il sodalizio cagliaritano ha sfatato il tabù trasferta mettendo a referto un pesante 35-73. Il primo successo esterno dei cagliaritani, matricola in questa C Gold di basket, è arrivato sul campo del fanalino di coda Scu.Ba., ancora a zero punti.

Il match. Trascinata da Picciau, l’Esperia ha aperto le danze con un parziale di 0-8 e chiuso la prima frazione col 5-12 firmato da Nicola Manca. Nel secondo quarto, i frusinati hanno tentato una reazione, ma i cagliaritani non hanno abbassato l’intensità del gioco, anzi, con Floridia, Villani, Chessa e ancora Picciau hanno allungato fino al 15-35. Nella ripresa Frosinone ha cambiato passo, approfittando anche del calo avuto dai granata, che sono rimasti comunque in controllo grazie a Perez, Garello e alla bomba del 28-50 targata Villani. L’ultimo quarto è stata una formalità sbrigata da Manca e Floridia.

Ringraziamenti e commenti. La società esperina ha ringraziato ufficialmente l’unico tifoso che ha seguito la squadra in trasferta e la società Frosinone per la splendida accoglienza. Alla Scu.Ba. anche gli auguri per il futuro. Della gara ha poi parlato coach Federico Manca: “È stata una bella vittoria. Poteva essere una gara insidiosa, visto che loro sono ultimi e noi non avevamo mai vinto in trasferta, ma non abbiamo sottovalutato l’impegno e siamo stati bravi da subito: a metà gara sul +20 e poi abbiamo controllato. Dovevamo sbloccarci in trasferta e ci siamo riusciti, contento delle buone risposte avute da tutti”.

Frosinone-Esperia 35-73

(5-12; 15-35; 28-50)

Scu.Ba. Frosinone: Efficace 8, Senghor 2, Lepre 2, Rocchi 10, Stazi 4, Manchi, Bernardi, Viglianti, Stirpe, Corsi 2, Andreozzi 7. Allenatore Calcabrina.

Esperia Olimpia Cagliari: Floridia 15, Picciau 13, Manca 10, Perez Da Rold 10, Garello 7, Piras 2, Chessa 3, Villani 6, Locci 5, Sanna 2. Allenatore Manca.

