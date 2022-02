E’ appena terminato il primo tempo di Olbia-Reggiana, valido per la 27ª giornata di Serie C. Il risultato è fermo sullo 0-0, l’arbitro non ha concesso recupero. La Reggiana ha premuto di più, ma non ha approfittato di alcune imprecisioni nelle uscite del portiere Ciocci. L’Olbia ha pensato a contenere, impensierendo in contropiede la difesa emiliana. Del resto, Canzi alla vigilia l’aveva ripetuto: “Dovremo ridurre al minimo il margine di errore, nella consapevolezza che anche loro possono sbagliare, e allora dovremo essere bravi ad approfittarne”. Presenti al “Nespoli” un centinaio di sostenitori reggiani. In panchina tra i granata l’ex Cagliari Cigarini.

© Riproduzione riservata