Eros Piras della Donori Bike si aggiudica il Gran Premio ciclistico di Dolianova, organizzato dal G.S. Gino Mameli con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Dolianova. La gara si è disputata in un circuito cittadino di 1 chilometro e 380 metri da ripetersi 30 volte e con due traguardi a premi, al decimo giro e al ventesimo giro. A dare lo start Daniela Sedda, vice sindaca e assessora allo sport del Comune di Dolianova. Presente pure il Sindaco di Dolianova Ivan Piras. “Nessun sussulto nei primi due giri”, racconta l’organizzatore Gino Mameli, “poi Eros Piras con una certa velocità e in poco spazio si avvantaggia di una cinquantina di metri. Il gruppo però reagisce e riprende il fuggitivo. Qualche giro tranquillo, e questa volta a partire è il compagno di Piras, l’ex professionista Emiliano Murtas. Il suo attacco poderoso spacca il gruppo in due tronconi. Neanche questo attacco va in porto. E riparte Piras che questa volta fa sul serio accumulando un certo vantaggio tale da crearle sicurezza nei confronti degli avversari. Dopo qualche giro dal gruppo parte nuovamente Murtas che, di comune intesa, raggiunge il suo compagno di squadra Piras. I due viaggiano a ritmo elevato riuscendo, come nella prima edizione del GP di Dolianova, a doppiare tutti i concorrente”. In volata Piras ha chiuso davanti a Murtas che aveva vinto la prima edizione. Alle loro spalle Orlando Pitzanti della Sestu Bike, Giorgio Balzano della Monteponi e Enrico Corona della Sestu Bike. I traguardi volanti sono stati vinti da Piras e Murtas.

Alla manifestazione ciclistica ha presenziato, invitato dall’organizzazione, il neo campione del mondo Junior di Triathlon cross Ruslan Farci. L’atleta di Ussana è stato premiato con una targa ricordo dal Sindaco di Dolianova Ivan Piras e dall’Assessora allo Sport, Daniela Sedda.

Intanto la cronoscalata a coppie inizialmente in programma il 3 luglio a Dolianova, organizzata dal G.S. Gino Mameli, è stata posticipata al 4 settembre per motivi tecnici organizzativi. L’organizzatore Gino Mameli punta ad avere come ospite Gianni Bugno sia alla manifestazione del 3 settembre a Donori (16esimo Memorial Etzi) e il 4 settembre a Dolianova la cronoscalata a coppie.

