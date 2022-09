Sono stati quattro giorni di allenamenti e socializzazione, quelli dedicati la scorsa settimana al raduno delle categorie giovanili del comitato FITri Sardegna, in vista dei prossimi campionati regionali: trentacinque giovani atleti partecipanti, ospiti dell’aeroporto militare di Decimomannu grazie al patrocinio dell’Aeronautica Militare Italiana.

Obiettivo dell’appuntamento, favorire la conoscenza tra i ragazzi e aiutare ognuno di loro a crescere, sotto il profilo tecnico ma anche interiore, partendo dalla consapevolezza delle proprie potenzialità e carenze fino alla minuziosa preparazione dei meccanismi di gara.

Il programma. Durante il raduno gli atleti hanno alternato allenamenti focalizzati sulla singola disciplina (nuoto, bici, corsa), a simulazioni di gara, volte a creare gli automatismi necessari in gara e in zona cambio. Accanto alla preparazione atletica e tecnica, i ragazzi hanno condiviso la quotidianità in gruppo, momenti anche questi fondamentali per la loro crescita come atleti a tutto tondo. Il raduno ha visto una partecipazione massiccia da parte di atleti provenienti da tutta l’Isola. Sono stati coinvolti ragazzi e ragazze dai 12 fino ai 19 anni, delle categorie Ragazzi, Youth A, Youth B e Junior, appartenenti a sette società diverse (No Limit Sport di Cagliari, Triathlon Team Sassari, Triathlon Point Academy di Cagliari, Tri Nuoro, Fuel Triathlon di San Gavino, Triathlon Costa Ovest di Oristano e Villacidro Triathlon).

I tecnici. A guidarli, sette tecnici che hanno preso parte al raduno per intero (Maurizio Caddeo, Nicola Capra, Michele Olla, Antonio Podda, Andrea Spanu, Mauro Satta), cui si sono aggiunte presenze giornaliere da parte dei vari tecnici delle società coinvolte (Marco Marongiu, Elisabetta Solla ed Alice Capone in qualità di psicomotricista funzionale). Il tutto coordinato dal RGT (Referente Giovanile Territoriale) Andrea Schiavino e dal Presidente del comitato Regionale FITri Carlo Spanu, che ha fatto da tramite con il comando dell’aeroporto militare di Decimomannu.

Il commento. “Non posso che ritenermi soddisfatto per l’ottima riuscita del raduno, l’iniziale difficoltà di far allenare insieme atleti di diverse età e categorie è svanita grazie alla collaborazione dei tecnici presenti e dalla coesione tra i ragazzi, che mi ha piacevolmente sorpreso ed è stata di grande aiuto, il loro interesse e la loro disponibilità a partecipare a tutte le attività proposte”, il commento di Andrea Schiavino, referente giovanile territoriale FITri Sardegna, “riguardo l’aspetto tecnico, ho trovato un ottimo livello generale, segno che le società stanno lavorando in maniera impeccabile. C’è la consapevolezza nei ragazzi degli aspetti caratterizzanti del triathlon, la conoscenza del regolamento, la gestione degli sforzi in gara, il funzionamento della zona cambio e questo non può che essere un ottimo punto di partenza”. L’obiettivo è replicare l’esperimento, anche con una partecipazione più ampia. “I numeri dicono che il movimento in Sardegna e in netta crescita”, ribadisce Schiavino, “confido di riproporre l’appuntamento, anche su più larga scala. L’ottima riuscita di questo evento è stata resa possibile grazie all’Aeronautica Militare per l’ospitalità, al presidente del Comitato Regionale Sardegna Carlo Spanu per l’organizzazione, infine ai tecnici per la disponibilità mostrata e per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo”.

I prossimi impegni. La preparazione avrà il suo prossimo banco di prova ai campionati regionali di categoria, il 24 settembre prossimo a Porto Torres.

