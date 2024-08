Non solo il tradizionale "City of Cagliari" del PalaPirastu: nel primo fine settimana di settembre, Cagliari e hinterland saranno al centro delle attenzioni degli appassionati di basket anche grazie alla 3^ edizione del Torneo "Sa Duchessa", evento di pre season destinato alla pallacanestro femminile organizzato dal Cus Cagliari in collaborazione con la Legabasket Femminile.

L'evento, in programma sabato 7 e domenica 8 settembre al PalAntonianum di Quartu Sant'Elena e al PalaCus di via Is Mirrionis, a Cagliari, vedrà la partecipazione della Dinamo Women di Antonello Restivo, delle vice campionesse d'Italia della Famila Schio, di un'altra formazione di A1 come l'Rmb Brixia, e, infine, il Valencia Basket, big europea e presenza costante in Eurolega.

Le sassaresi affronteranno un ulteriore scrimmage il 12 settembre, al PalaRestivo di Cagliari, contro la Virtus neopromossa in Serie A2. Il test servirà come collaudo in vista del preliminare di Eurocup contro il Pas Giannina (andata il 18 settembre in Grecia, ritorno a Sassari il 25).

