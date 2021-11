Ad appena diciassette anni, ha incantato il pubblico e convinto la giuria degli ultimi Mondiali di ginnastica ritmica, a Kitakyushu in Giappone. La marchigiana Sofia Raffaeli, individualista della Nazionale senior e premiata con la medaglia di bronzo iridata nella gara del cerchio, in questi giorni è Cagliari.

La visita. Non per contendersi una medaglia, questa volta. Ma per partecipare, col ruolo di ginnasta dimostratrice, a un corso di formazione organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia in collaborazione con la Scuola regionale dello sport del Coni.

Alla due giorni – chiusa al pubblico - partecipano tecnici e giudici della sezione ritmica mentre un ristretto gruppo di ginnaste delle società locali sarà ammesso in qualità di uditrici.

La docente del corso sarà Julieta Cantaluppi, allenatrice della Nazionale proprio per le individualiste e a sua volta ex ginnasta di grande talento: è stata l’unica, finora, ad aggiudicarsi sette titoli nazionali.

